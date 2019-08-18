Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета в американском штате Нью-Йорк

По данным правоохранителей, из-за неполадок с двигателями машина рухнула почти сразу после взлета. При падении самолет на скорости врезался в жилой дом. Пилот погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы. Авария спровоцировала крупный пожар. В помещении в это время находились трое человек. Одному удалось выжить, второй погиб. Тело третьего пожарные пока не могут обнаружить, он числится пропавшим без вести.