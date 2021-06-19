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Стали известны подробности крушения самолета в Кемеровской области

Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту находились 17 парашютистов и 2члена экипажа. Погибли 4 человека. Установлено, что Л-410 был закуплен в Украине, где эксплуатировался довольно давно.

По информации телеграм-канала БелТА, в результате крушения самолета с парашютистами в Кемеровской области погибли 4 человека.

Изначально сообщалось о 9-ти. 4 находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.

У Л-410 отказал один двигатель еще до того, как он набрал высоту. Экипаж принял решение вернуться на аэродром, но при развороте самолет задел крылом деревья и упал.

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