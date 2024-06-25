Стали известны подробности плана Дональда Трапма по быстрому завершению украинского конфликта

"Война на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей", - так охарактеризовал происходящее в Украине советник Дональда Трапма. Раскрываются подробности плана экс-президента США по быстрому завершению украинского конфликта. Американский политик не раз заверял общественность, что сделать это ему удастся за 24 часа.

По информации Рейтер, два ключевых советника Трампа представили ему план по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. В случае победы политика на осенних выборах в США Белый дом поставит Киеву ультиматум: новое вооружение страна получит лишь после того, как сядет за стол переговоров.