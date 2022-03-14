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Стали известны подробности ракетного удара по центру Донецка

В Донецке не менее 17 человек погибли, столько же получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием ракеты "Точка-У". Ракета несла запрещенный кассетный заряд. Если бы не была сбита силами ПВО, жертв среди мирного населения было бы намного больше.

Народная милиция ДНР справедливо расценила случившееся как теракт. Российский Следственный комитет после применения украинскими националистами ракеты "Точка-У" по Донецку возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны. Устанавливает украинских военных, которые отдали незаконный приказ о применении ракеты.

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