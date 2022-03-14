Стали известны подробности ракетного удара по центру Донецка

В Донецке не менее 17 человек погибли, столько же получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием ракеты "Точка-У". Ракета несла запрещенный кассетный заряд. Если бы не была сбита силами ПВО, жертв среди мирного населения было бы намного больше.