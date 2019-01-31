Стали известны подробности стрельбы на французском острове Корсика

Вчера в местном городе Бастия мужчина открыл огонь по прохожим. Ранения получили пять человек. Один погиб. После атаки стрелок укрылся у себя дома. Полиция вела переговоры, но нападавший покончил жизнь самоубийством. Им оказался местный житель 70 лет. Ранее пожилой мужчина привлекался к ответственности за преступления с применением оружия.