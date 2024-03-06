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Стали известны предварительные результаты "супервторника" в США
Борьба за Белый дом находится в активной фазе. Ждет ли американцев матч-реванш?
СМИ публикуют предварительные результаты "супервторника". Так, согласно первым данным, Трамп лидирует на республиканских праймериз в 9 штатах. В Вермонте - напряженная борьба. По информации CNN, 45-й президент США вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее. На праймериз Демократической партии в штатах Массачусетс, Оклахома и Теннесси побеждает Байден - информирует Associated Press.
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.
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