Стали известны причины ЧП в центре Стокгольма

По предварительной версии, на въезде в тоннель пассажирский автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате емкость взорвалась и загорелась. Транспортное средство сгорело дотла. К счастью, пассажиров в момент происшествия в нем не было. В больницу в тяжелом состоянии доставлен водитель.