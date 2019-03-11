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Стали известны причины ЧП в центре Стокгольма

По предварительной версии, на въезде в тоннель пассажирский автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате емкость взорвалась и загорелась. Транспортное средство сгорело дотла. К счастью, пассажиров в момент происшествия в нем не было. В больницу в тяжелом состоянии доставлен водитель.

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