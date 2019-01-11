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Стали известны причины затопления Тушинского тоннеля

Специалисты предполагают, что к провалу грунта могли привести ошибки, допущенные во время расширения Волоколамского шоссе в 2003 году. Отмечается, что гидротехническим конструкциям канала около 80 лет. Они проходили плановое обследование и не были признаны аварийными. Сейчас в российской столице открыто движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону Подмосковья и в центр.

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