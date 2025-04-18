Стало известно, когда и где США планируют согласовать полное прекращение огня в Украине

США хотят согласовать на следующей неделе в Лондоне полное прекращение огня в Украине. Об этом пишет New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Далее, как указывается в публикации, документ будет обсуждаться с Москвой, в ходе чего российскую сторону уведомят о том, что предложенные условия являются окончательными.

Издание отмечает - министр обороны Украины сообщил американским официальным лицам, что Киев на 90 % поддерживает мирную программу президента Трампа, представленную на днях в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом.