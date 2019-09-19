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Стало известно имя нового советника президента США по национальной безопасности
Им стал действующий спецпредставитель Соединенных Штатов по делам заложников Роберт О'Брайен. Глава Белого дома выразил уверенность, что О'Брайен отлично справится с работой. Напомним, О’Брайен сменил на посту помощника по нацбезопасности Джона Болтона, который был уволен 10 сентября.
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