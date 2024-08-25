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Стало известно, когда прокуратура Парижа сделает заявление по делу задержанного Дурова
Прокуратура Парижа, которой передали дело задержанного во французском аэропорту основателя Telegram Павла Дурова, планирует сделать заявление для прессы 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
"Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра", - сообщили ТАСС, отвечая на вопрос о причинах задержания бизнесмена и его статусе в рамках этого дела.
Ранее французские СМИ информировали, что 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Самолет, при выходе из которого задержали Павла Дурова, прилетел из Азербайджана.
Пресса информировала, что основатель Telegram, у которого есть французское гражданство, находился в списке разыскиваемых во Франции. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с французскими властями.
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