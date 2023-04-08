Стало известно, насколько хватит найденного газа в Черном море в Турции

Запасы составляют 710 миллиардов кубометров газа. Это способно на 35 лет удовлетворить потребности всех жилых домов. Об этом заявилминистр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмезв интервью CNN Türk, пишет РИА "Новости".

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страныРеджеп Тайип Эрдоганназвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Во время выступления в парламенте Эрдоган заявил, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря природный газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.