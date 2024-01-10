Стало известно о 13 погибших в ходе вооруженного конфликта в Эквадоре - что ждет государство дальше

Внимание всего мира 10 января приковано к Эквадору. Вооруженные бандиты устроили настоящий террор. Они расстреливают на улицах людей, штурмуют здания, атакуют полицейские участки. Известно о 13 погибших. В центр столицы стянута военная техника. В стране объявлено чрезвычайное положение.

МИД Беларуси призвал граждан нашей страны воздержаться от поездок в Эквадор. А тем, кто сейчас находятся в стране, "неукоснительно следовать рекомендациям местных властей" и при необходимости обратится в ближайшую белорусскую дипмиссию. Она находится в Колумбии. Телефон для связи: +57 (314) 211-7551.





Подробнее о происходящем смотрите в репортаже Олега Романова.

Накануне в крупных городах Эквадора развернулись крайне драматические и в высшей степени трагические события, которые при этом оказались для местных властей совершенной неожиданностью. Вечером группа уличной гангстерской пехоты из 15 человек захватила во время прямого эфира студию местного государственного телеканала: бандиты заставили журналистов умолять президента остановить полицию и прекратить наступление на наркокартели.

Одновременно бандиты пытались захватить в заложники студентов в университете Гуаякиля, заключенные взяли под контроль крупнейшие тюрьмы страны, а из самой печально знаменитой, Риобамба, освободили одного из наркобаронов Фабрисио Пико по прозвищу Капитан. Посредством тотальной мобилизации всех наличных сил властям удалось освободить взятых в заложники журналистов, но на улицах развернулась подлинная война. В городах бандиты вели огонь по полицейским и военным, убивая их исподтишка. Неизвестный просто забросил гранату в автобус с блюстителями порядка и беспрепятственно уехал.





Звучали выстрелы в самом центре Кито, к президентскому дворцу стянулась армия, но она в лучшем случае способна держать оборону. Город буквально наводнен преступным элементом, который использует тактику "мушиного роя" - налететь, ужалить, скрыться. Главу государства удалось вывезти в безопасное место, но взять под свою защиту всех высших чиновников страны армия физически не в состоянии. И вот минувшей ночью в Кито был сожжен дом председателя Конституционного суда. Президент объявил в Эквадоре "режим внутреннего вооруженного конфликта" и предоставил силовикам исключительные полномочия. Каков будет эффект этой меры, пока неясно. Убийства полицейских и военных продолжаются, улицы остаются под контролем боевиков, а в стране заполыхала настоящая гражданская война, ведь мощь государства здесь сопоставима с мощью гангстерских группировок.

Если исход конфликта не ясен, то его причины очевидны. 6 лет назад свой пост, а потом и страну, покинул президент Рафаэль Корреа - один из южноамериканских лидеров, который вместе с Чавесом и Моралесом стал символом левого возрождения в регионе. Эквадор резко повернул вправо, восстановление отношений с Вашингтоном сопровождалось включением страны в маршрут наркотрафика. При этом если в Колумбии и Перу с картелями все-таки, пусть не всегда эффективно, но боролись, то в Эквадоре они получили полную свободу. Ну, к примеру, гангстеры смогли запросто убить ведущего кандидата в президенты страны, а остальных запугать до дрожи в коленках.