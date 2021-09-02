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Стало известно о двух тайных объектах ЦРУ в окрестностях Кабула - "Орел" и "Соляная яма"

Все эти люди бегут от войны и разрухи, что вызваны как раз "насаждением" Западом насильной демократии. Особым цинизмом такой политики то и дело горчат новостные ленты. Накануне обнаружены два тайных объекта ЦРУ в окрестностях Кабула - "Орел" и "Соляная яма". Согласно информации "Нью-Йорк Таймс", там обучались афганские спецподразделения, а также содержались и подвергались пыткам лица, интересующие американскую разведку. Вывод своих солдат с сомнительных объектов Штаты начали более полугода назад. Примечательно, что к концу августа был зафиксирован высокий трафик в сторону Гуантанамо. Там расположена тюрьма для лиц, обвиняемых властями США в терроризме.

Впрочем, не одной борьбой с терроризмом США едины. Главред "Викиликс" заявил, что "в карманы американских военно-промышленных корпораций, которые наживались на бесконечной войне, поступали триллионы долларов. Кристинн Храфнссон отметил, что издание обращало внимание на "коррупцию мегамасштаба" еще 11 лет назад, но почему-то этому не придавалось значения, и ложь продолжалась.

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