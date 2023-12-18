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Стало известно слово 2023 года по версии Института русского языка имени Пушкина
Институт русского языка имени Пушкина назвал слово2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
По мнению экспертов, именно в этом слове запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года. "Нейросеть" - слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть", - указывается в сообщении.
Уточняется, что слово "нейросеть" отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, и в-третьих, его отличает существенный рост употребления.
Для определения слова года была использована двухступенчатая методика. На первом этапе был проведен опрос коллег, а на втором эксперты оценили частотность с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и "Медиалогия". Так, по данным Wordstat, только за последний месяц пользователи вводили в поисковую строку слово "нейросеть" около 4 млн раз. По данным "Медиалогии", в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104,6 тыс. сообщений со словом "нейросеть", что в три раза больше, чем в 2022-м.
Ранее также сообщалось, что справочно-информационный портал "Грамота.ру", аккумулирующий информацию о русском языке, также назвал "нейросеть" словом 2023 года.
Фото: pixabay.com
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