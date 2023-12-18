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Стало известно слово 2023 года по версии Института русского языка имени Пушкина

Стало известно слово 2023 года по версии Института русского языка имени Пушкина

Институт русского языка имени Пушкина назвал слово2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

По мнению экспертов, именно в этом слове запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года. "Нейросеть" - слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть", - указывается в сообщении.

Уточняется, что слово "нейросеть" отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, и в-третьих, его отличает существенный рост употребления.

Для определения слова года была использована двухступенчатая методика. На первом этапе был проведен опрос коллег, а на втором эксперты оценили частотность с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и "Медиалогия". Так, по данным Wordstat, только за последний месяц пользователи вводили в поисковую строку слово "нейросеть" около 4 млн раз. По данным "Медиалогии", в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104,6 тыс. сообщений со словом "нейросеть", что в три раза больше, чем в 2022-м.

Ранее также сообщалось, что справочно-информационный портал "Грамота.ру", аккумулирующий информацию о русском языке, также назвал "нейросеть" словом 2023 года.

Фото: pixabay.com

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