Стало известно содержание переговоров Госсекретаря США и лидера КНДР

Вчера в Пхеньяне Ким Чен Ын выразил надежду, что его новая встреча с главой Белого дома, которая может состояться в ближайшем будущем, приведет к значительному прогрессу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Также северокорейский лидер отметил, что на саммите будут обсуждаться вопросы, в которых заинтересован весь мир. Кроме того, Ким Чен Ын рассказал Помпео о ликвидации крупнейшего ядерного полигона Пхунгери и пригласил инспекторов из США подтвердить демонтаж объекта.