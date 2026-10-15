Стамбул заливают мощные ливни: есть погибший

Стамбул заливают мощные ливни. Власти зафиксировали более 1,3 тыс. подтоплений и 15 оползней.

14-летний подросток погиб от удара током после того, как он наступил в лужу. Общественный транспорт переполнен, пробки в городе достигли 90 %, более 40 самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Власти приостановили работу школ и ряда офисов, людей призывают оставаться дома. Дожди затопили дома и предприятия, дороги и подземные переходы. Бурные потоки воды легко смывают припаркованные машины.

В одном из районов ливневые воды сбили с ног женщину - она безуспешно пыталась спастись, пока на помощь не пришли прохожие.

Сейчас над ликвидацией последствий стихии работают около 8 тыс. сотрудников экстренных служб. По прогнозам синоптиков мэрии, дождь закончится лишь к воскресенью. Губернатор Стамбула назвал объем выпавших осадков рекордным.