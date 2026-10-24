Станет ли Европа континентом без заводов и кто убивает европейскую промышленность

Структурная эрозия европейской экономики, какие отрасли рискуют превратиться в музей индустриальной славы?



Закрытие заводов, сокращение мощностей, массовые увольнения. Как Брюссель проигрывает экономическую войну и почему энергетический шок лишь обнажил накопленные проблемы.



Станет ли Европа континентом, который потребляет, но больше не создает? Промышленная капитуляция ЕС - в "Понятной политике".



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