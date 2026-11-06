Станет ли саммит АТЭС в Китае площадкой для переговоров Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Дональд Трамп вдруг заговорил о большом, прекрасном соглашении с Россией. Не просто о прекращении огня в Украине, а о сделке, которая, по его словам, "может затронуть всю Европу" и надолго определить ее судьбу.

Подробностей ноль. Белый дом молчит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже разводит руками: Москве содержание инициатив неизвестно. Зато уже намекают, что обсудить все это могут Шэньчжэне на саммите АТЭС 18-19 ноября - там, вполне вероятно, сойдутся Трамп, Путин и Си Цзиньпин.

Тройка лидеров, большая геополитика, судьбы народов - масштаб сопоставим с голливудским блокбастером. Однако в тылу у Трампа уже дымится: демократы, перехватив контроль над Конгрессом, запускают череду расследований против самого президента, его окружения и Илона Маска.



Законодатели подозревают первое семейство в незаконных махинациях с криптовалютой. Контраст получается колоссальным: на внешней арене - архитектор нового миропорядка, внутри страны - объект оперативной разработки.