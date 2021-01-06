Станет ли этот день последним боем Трампа?

Мировые СМИ следят за развязкой американской политической гонки. В эти минуты у Белого дома проходит массовый митинг против кражи победы республиканцев. А сенат и Палата представителей Конгресса США утверждают итоги президентских выборов. Действующий глава Трамп по-прежнему требует пересмотра результатов голосования, обвиняя демократов в масштабных фальсификациях.



На свои акции собираются и сторонники новоизбранного президента Джозефа Байдена. Хозяева заведений в центре Вашингтона заколачивают окна и двери, в ожидании крупных конфликтов и стычек, мобилизована Нацгвардия.



Позади громкие обвинения и отклоненные судебные иски. Страсти на пределе, впрочем к беспорядкам на улицах американцам не привыкать.



