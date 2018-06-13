Станислав Говорухин жив и находится в санатории в Барвихе

Об этом сообщила зампред Комитета Госдумы России по культуре Елена Драпеко. Ранее в СМИ появилась информация о смерти режиссера, а позже - что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Но эти данные опровергла пресс-секретарь артиста.