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Станислав Говорухин жив и находится в санатории в Барвихе

Об этом сообщила зампред Комитета Госдумы России по культуре Елена Драпеко. Ранее в СМИ появилась информация о смерти режиссера, а позже - что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Но эти данные опровергла пресс-секретарь артиста.

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