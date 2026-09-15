Старение населения Японии приводит к росту расходов и нехватке работников
Автор:Редакция news.by
Число жителей Японии старше 100 лет впервые преодолело отметку в 100 тыс.
По данным Минздрава, этот показатель непрерывно растет почти 60 лет. Абсолютное большинство среди долгожителей - женщины.
При этом демографический сдвиг создает серьезные проблемы для экономики. В стране усиливается кадровый голод, стремительно сокращается число молодых налогоплательщиков. Одновременно растут расходы на медицину и соцподдержку.
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