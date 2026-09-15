Старение населения Японии приводит к росту расходов и нехватке работников



Число жителей Японии старше 100 лет впервые преодолело отметку в 100 тыс.

По данным Минздрава, этот показатель непрерывно растет почти 60 лет. Абсолютное большинство среди долгожителей - женщины.

При этом демографический сдвиг создает серьезные проблемы для экономики. В стране усиливается кадровый голод, стремительно сокращается число молодых налогоплательщиков. Одновременно растут расходы на медицину и соцподдержку.

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