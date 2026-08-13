Стариков: Политическое наследство Трампа - это масса противоречивых заявлений каждый день

Уже этой осенью состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. И если республиканцы их проиграют, Трампу станет гораздо сложнее принимать решения, а законодательные возможности его партии будут серьезно ограничены. Сам Трамп заявляет журналистам о желании стать 48-м президентом США, хотя по закону такой возможности у него больше нет. Мнение эксперта.

Николай Стариков, политолог (Россия):

"Никакого политического наследства, очевидно, не будет, потому что политическое наследство Трампа - это масса противоречивых заявлений каждый день, и каждое последующее противоречит предыдущим. Такого мы с вами действительно, наверное, в новейшей истории не наблюдали. Вот и все наследство. Вэнс думает о политическом будущем. Марк Рубио думает о политическом будущем. Оно у них либо есть, либо нет, но в любом случае у них есть законодательная возможность куда-то баллотироваться. Дональду Трампу 80 лет. Он не может баллотироваться на пост главы США, а другие посты его не интересуют. Ну, пожалуй, пост короля Вселенной или Великобритании, но туда баллотироваться нельзя".