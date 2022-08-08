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Стариков: Украинский кризис уничтожил экономику ЕС
Санкционное давление и поддержание украинского кризиса слишком дорого обходится странам Европы. Уровень жизни снизился, непоправимый урон нанесен экономической привлекательности и имиджу Евросоюза.
В этом убежден руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков. По словам политолога, за всю недальновидную политику властей платят сами европейцы, а это, несомненно, вызывает волну недовольства.
Степень зависимости ЕС от России такова, что за все платят европейцы. Они оплачивают и оружие, и украинскую коррупцию. Они оплачивают все рыночные последствия этой авантюры. Они будут платить за внутриполитическую дестабилизацию у себя, когда начнется сыпаться правительство, когда протесты из мирных будут более динамичными и, может быть, не всегда мирными. Когда забастовки уже сейчас, если взглянем на Европейский союз, вокруг нас забастовки медиков, учителей, пожарных, работников авиаотрасли, грузоперевозчиков. ЕС бастует. Конечно, на качестве экономики это не может не сказаться. Это не может не сказаться на качестве жизни, это не может не сказаться на стратегии развития ЕС, потому что украинская авантюра перечеркнула все планы на рост, на благосостояние. Отток капитала из ЕС колоссален. Мы, наверное, не всегда обращаем внимание на это, но деньги бегут из Европейского союза туда, где спокойнее и безопаснее, туда, где есть перспектива.
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