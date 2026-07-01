Стармер оставит преемнику прощальный подарок

Кир Стармер оставит своему преемнику на Даунинг-стрит не только кресло, но и бюджетную дыру в размере 6,2 млрд долларов.

The Daily Telegraph уточняет, что причиной финансового коллапса стал масштабный инвестиционный план по обороне. На военные нужды Лондон решил щедро подкинуть почти 20 млрд долларов за 4 года.

Журналисты отмечают, что на данный момент власти нашли возможность гарантировать выделение менее 14 млрд за счет сокращения инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства и энергетики. Как именно британское правительство собирается привлекать остальную часть суммы, неизвестно.