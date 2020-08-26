Старшеклассники Дании против дистанционного обучения

В одном из крупнейших городов Дании - Орхусе - почти две тысячи старшеклассников требуют дать им возможность вернуться в школы. Они больше не хотят учиться дома. Главный аргумент - дистанционное обучение, введенное из-за пандемии. Мера оборачивается для них как социальными, так и академическими проблемами. Школьники надеются, что власти услышат их призыв.





