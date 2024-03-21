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Старт корабля "Союз МС-25" отложен предположительно на 24 часа

Старт корабля "Союз МС-25" отложен предположительно на 24 часа

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25" предположительно отложен на сутки, сообщает БЕЛТА из Центра управления полетами.

По данным специалистов ЦУП, отмена старта произошла в автоматическом режиме. О причинах пока не сообщается.

В состав экипажа "Союз МС-25" входит представительница Беларуси Марина Василевская.

"Новая дата старта будет объявлена позднее", - сказали специалисты ЦУП.

Фото: БЕЛТА

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