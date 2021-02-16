ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады

Сбор подписей за импичмент президента Украины Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады. Об этом сообщил парламентарий от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Исторический момент - отметил Кива в своем телеграм-канале. Напомним, партия приняла решение начать сбор подписей 4 февраля после решения Зеленского заблокировать работу украинских телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.


Смотрите также:

В Украине начат сбор подписей за импичмент Зеленского

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

Международная и Европейская федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все