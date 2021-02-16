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Сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады
Сбор подписей за импичмент президента Украины Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады. Об этом сообщил парламентарий от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Исторический момент - отметил Кива в своем телеграм-канале. Напомним, партия приняла решение начать сбор подписей 4 февраля после решения Зеленского заблокировать работу украинских телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.
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