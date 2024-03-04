Стартовали масштабные совместные учения США и Южной Кореи

США наращивают военную напряженность не только в Европе, но и на Корейском полуострове. Американские военные начали совместные маневры с Республикой Корея "Щит свободы".

Отрабатываться будут действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника, под которым подразумевают КНДР.