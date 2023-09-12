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Стартовали учения США и Армении, это вызвало настороженность у коллег по ОДКБ

Армения и США начали совместные учения. Как заявлено, одна из главных целей - повышение готовности войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО, а также решение конфликта с Азербайджаном.

Подобные действия Еревана вызвали настороженность у коллег по ОДКБ. Москва заявила, что будет глубоко анализировать планы США и Армении. Опасения вызывает и недавний отказ Еревана в участии в двух учениях ОДКБ. Армения посчитала их нецелесообразными.

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