Стартовали учения США и Армении, это вызвало настороженность у коллег по ОДКБ

Армения и США начали совместные учения. Как заявлено, одна из главных целей - повышение готовности войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО, а также решение конфликта с Азербайджаном.

Подобные действия Еревана вызвали настороженность у коллег по ОДКБ. Москва заявила, что будет глубоко анализировать планы США и Армении. Опасения вызывает и недавний отказ Еревана в участии в двух учениях ОДКБ. Армения посчитала их нецелесообразными.