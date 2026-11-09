Балтийское море вновь превращается в арену военных игр Запада. Сегодня стартуют противолодочные учения Швеции и военно-морской группы НАТО. В маневрах задействованы боевые корабли, подводные лодки и специализированная авиация.

Основная фаза учений развернется в стратегически важных районах Балтики: на протяжении нескольких дней корабли будут отрабатывать задачи по обнаружению, отслеживанию и уничтожению подводных целей.

По заявлениям командования блока, маневры направлены на защиту критической подводной инфраструктуры и отработку слаженности военно-морских сил.