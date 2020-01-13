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Старый Новый год в московском зоопарке отмечают панды

Кто сказал, что панды ленивы и малоподвижны? По крайней мере, своего восторга от снега скрывать они не умеют. Московский зоопарк в своем Twitter-аккаунте показал снежные забавы своего питомца с комментарием: "Подготовка к старому Новому году в самом разгаре. Уже щепки летят..."

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