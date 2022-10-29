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Статистика не в пользу демократов, неужели на помощь придут махинации - США в ожидании промежуточных выборов в конгресс

Демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в конгресс США. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Белого дома. Джен Псаки отметила, что в ряде случаев предварительные показатели не такие, какими они "должны быть". Эксперты прогнозируют поражение демократов.

Провальная политика Байдена

В интернете разлетается графика, где сравнивают экономику США при Трампе и при Байдене. Разница катастрофическая. Уровень инфляции с 1,4 % вырос до 8,3 %. Штаты стоят на пороге дефицита дизельного топлива.

Благодаря Байдену и его участию в конфликте на Украине, у нас в стране скоро закончится дизельное топливо. Если верить информационному агентству энергетики, то ко Дню благодарения (через 25 дней) все дизельное топливо в стране закончится. И что тогда? Разумеется, все движение прекратится. Фуры, поезда, баржи - все это прекратит движение. Сельхозтехника встанет.
Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News


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Промежуточные выборы в конгресс США запланированы на 8 ноября

Они приходятся на середину срока полномочий президента. Американцам предстоит избрать 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Впрочем, как ситуацию умеют направлять в нужное русло, все помнят. История с мертвыми душами двухлетней давности, вопиющие нарушения во время голосования так и остались нерасследованными.

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