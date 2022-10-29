Статистика не в пользу демократов, неужели на помощь придут махинации - США в ожидании промежуточных выборов в конгресс

Благодаря Байдену и его участию в конфликте на Украине, у нас в стране скоро закончится дизельное топливо. Если верить информационному агентству энергетики, то ко Дню благодарения (через 25 дней) все дизельное топливо в стране закончится. И что тогда? Разумеется, все движение прекратится. Фуры, поезда, баржи - все это прекратит движение. Сельхозтехника встанет.

Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News