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Статистика по COVID-19 в мире - число заболевших превысило 175,5 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 175,5 млн человек. Некоторые страны на фоне улучшения эпидситуации продолжают смягчать коронавирусные меры: в Австрии за столом в кафе теперь смогут сидеть больше людей. На открытых территориях маски необязательны.

Польшас 13 июня увеличит пропускную способность церквей до 50 процентов наполнения. А уже со следующей недели такие же изменения коснутся фестивалей, концертов и спортивно-массовых мероприятий.


Венгрия одобрила вакцинацию детей от 12 до 16 лет

Как и многие в Европе, официальный Будапешт делает ставку на массовую вакцинацию. Тем временем директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюгге заявил, что охват вакцинированного населения в регионе пока не достаточен для полной остановки распространения вируса.

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