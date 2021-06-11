Статистика по COVID-19 в мире - число заболевших превысило 175,5 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 175,5 млн человек. Некоторые страны на фоне улучшения эпидситуации продолжают смягчать коронавирусные меры: в Австрии за столом в кафе теперь смогут сидеть больше людей. На открытых территориях маски необязательны.



Польшас 13 июня увеличит пропускную способность церквей до 50 процентов наполнения. А уже со следующей недели такие же изменения коснутся фестивалей, концертов и спортивно-массовых мероприятий.

