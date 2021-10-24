Статистика по коронавирусу в мире - число жертв приблизилось к 5 млн

Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 5 миллионам. Российские регионы ужесточают ограничения. В Санкт-Петербурге систему QR-кодов вводят на 2 недели раньше.



В Латвии за сутки в больницы поступили 206 новых пациентов с коронавирусом - это максимум с начала пандемии.



На борьбу с COVID-19 брошена полиция. После 20 часов в стране действует комендантский час - у прохожих на улицах проверяют документы. На фоне роста заражений вводят новые ограничения в Литве. На одного человека должно приходиться не менее 30 квадратных метров площади. В крупных торговых центрах проводят рейды, выявляя поддельные COVID-сертификаты. Штраф за подлог до 5 тысяч евро.



Рост заболеваемости фиксируют в Германии. Накануне в стране было 100 случаев на 100 тысяч человек.



Румыния, где охват вакцинацией не превышает 30 % населения, с понедельника ужесточает ограничения. Будет действовать обязательный масочный режим и комендантский час. В рестораны и гостиницы доступ только по сертификатам о вакцинации. Все массовые мероприятия под запретом.