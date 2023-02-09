ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Статистика турецкой трагедии: число погибших возросло до 16 170, пострадали более 64 тыс. человек, разрушено более 6,5 тыс. зданий

"Общий ущерб от произошедших в Турции землетрясений (затронувших 10 провинций) намного превысит 4 миллиарда долларов. Речь идет лишь о краткосрочной перспективе", - заявляют представители гуманитарных организаций. Но куда трагичнее смертельная статистика. По последним данным, число погибших в Турции возросло до 16 170. Пострадали более 64 тысяч человек. Разрушено более 6 с половиной тысяч зданий. (Но, по словам президента Эрдогана, в течение года все дома будут восстановлены).

В череде печальных сообщений находится место и добрым новостям. Родился в рубашке: в Турции спасли новорожденного спустя 60 часов его пребывания под завалами.

Спасатели из Молдовы вытащили из-под руин 3-летнего мальчика. Ребенок пролежал там четыре дня, теперь его передали медикам. Вероятность найти выживших сокращается с каждой минутой. У детей больше шансов уцелеть в маленьких проемах, которые образуются между бетонными плитами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все