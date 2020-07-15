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Статуя чернокожей женщины появилась в Бристоле вместо монумента Эдварду Колстону

Новые памятники взамен старых. В английском Бристоле установили статую чернокожей женщины на месте, где еще недавно стоял монумент парламентарию Эдварду Колстону. Новая статуя символизирует всех борцов за права афроамериканцев. На ее создание художников вдохновила реальная женщина. Когда памятник Колстону свергнули протестующие, одна из демонстранток залезла на постамент, подняв в воздух кулак. С ее образа и возводили скульптуру.

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