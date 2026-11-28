Автомобильная группа Stellantis намерена временно прекратить работу двух производственных площадок во Франции. Перебои коснутся предприятий в Мюлузе и Ренне. Там выпускаются популярные модели Peugeot 308 и Citroen C5 Aircross. При этом сроки простоя могут пересмотреть в сторону увеличения.

Такие меры, по мнению экспертов, связаны с давлением со стороны китайских производителей и падением спроса.

Также компания хочет сократить с января около 500 временных рабочих мест на заводе в Сошо, объясняя это сложной ситуацией на рынке. В октябре производитель также временно останавливал работу нескольких европейских площадок.