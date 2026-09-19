9 ноября 1989 года Берлинская стена рухнула. Немцы плакали, обнимались, пили шампанское на обломках бетона. Мир аплодировал стоя. Германия едина, навсегда. Так говорили. Но вот деталь, которую забыли показать в новостях.

Через неделю после падения стены жители западного Берлина начали называть восточных Ossi, те в ответ пренебрежительно - Wessi.

Прошло 37 лет, стены давно нет, но в головах она осталась. Восток Германии куда беднее: зарплаты ниже на 20 %, инфраструктура хуже. Заводы закрывались один за другим. И Ossi поняли, их снова бросили. Как тогда, как и всегда.

Юлия Ройшенбах, профессор Гамбургского университета:

"Во всей Германии мы наблюдаем различные причины, по которым люди поддерживают партию "Альтернатива для Германии". Эта тенденция особенно ярко выражена в регионах со структурными проблемами. Там, где экономический рост замедлен, население стареет, а плотность заселения невелика. В таких группах мы фиксируем чрезвычайно высокий уровень поддержки партии. Хотя многие из этих людей чувствуют себя в личной безопасности. Они считают, что общая ситуация в стране плачевна. Иными словами, они опасаются, что Германия не сможет сохранить свой нынешний статус".

Структурные проблемы - это когда твой завод закрывается, потому что газ из России больше не идет. А альтернатива в 10 раз дороже. Это когда в твоем городе открывают приют для мигрантов, а детский сад закрывают. Структурные проблемы - термин академический, но злость реальная.

"Альтернатива для Германии" появилась на свет в 2013 году. Основатели - профессора экономики, недовольные политикой Евросоюза. Не скинхеды и уличные радикалы, а преподаватели с очками, галстуками и тезисами про суверенитет. Последняя заиграла новыми красками после выборов в 2015 году, когда действующий в то время канцлер Ангела Меркель раздраженно выкинула флаг Германии в сторону.

"Она ненавидит свою страну?" - задавались вопросом немцы. Дальше начался тот самый миграционный кризис и эпохальная фраза "Мы справимся". Меркель принимала всех беженцев.

Рейтинг "Альтернативы" на фоне такой картинки взлетел с 5 % до 15 % за год. И вот тут началось главное: партию стали называть нацистской, не ультраправой. Разница есть, но ее намеренно стерли.

И вот сентябрь 2026 года. На земельных выборах в Саксонии-Анхальт победа досталась "Альтернативе для Германии". Искра, буря, безумие у одних. И бессильная злоба у других.

Ульрих Зигмунд, кандидат от AfD на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт:

"ХДС/ХСС больше никогда не смогут выиграть федеральные выборы. Это факт. Они уже отстают от нас на 10 %. И моя цель - как можно быстрее существенно увеличить этот разрыв и к следующим федеральным выборам набрать не менее 40 % голосов. Словом, как показывают результаты, Германия, жители этой страны, хотят перемен в политике. Они, наконец, хотят, чтобы политика проводилась в интересах нашей страны. Чтобы это была политика для нашей Германии".

Вообще, Германия - страна-головоломка. Ведь Саксония-Анхальт - часть бывшего ГДР - консервативное общество, уверенное, что раньше было лучше. А тут побеждает АдГ, консерваторы, но с особенностями.

"Господин Мерц, вы дали понять, что не поняли сигнала, прозвучавшего в ходе вашей печальной и странной пресс-конференции в понедельник. Вы не поняли того послания, которое избиратели Саксонии-Анхальт адресовали вам в воскресенье. Но это не имеет значения, поскольку ваше время и так истекло. Граждане хотят смены курса, и они ее добьются", - заявила сопредседатель AfD Алиса Вайдель.

Алиса Вайдель - экономист. Выступает против однополых отношений мигрантов, но живет в браке с женщиной-мигранткой. Топит за Германию для немцев, но живет в Швейцарии. Но даже такой коктейль-парадокс, судя по всему, немцам милее, чем Мерц, чьи часы на посту определяет теперь лишь кукушка.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений:

"Надо сказать, что Мерц даже в момент его назначения на пост канцлера практически никому не нравился, включая своих товарищей по партии, высокопоставленных функционеров из ХСС и ХДС. Это была сугубо техническая фигура, и назначение на свой высокий пост он получил исключительно потому, что никого получше не нашлось".

По его словам, выбирать пришлось среди крайне серых, безликих политиков с малым рейтингом популярности, с плохой узнаваемостью среди рядовых немцев. "Действительно, ФРГ после ухода на пенсию Ангелы Меркель находится в такой ситуации, что просто физически отсутствует яркий политический лидер, способный сплотить нацию вокруг себя и стать безоговорочным вождем для своего общества. Есть много разных, таких же ничем не запоминающихся, ничем не выдающихся технических фигур, как Мерц, и это даже не его личная проблема, это беда того, во что сегодня выродилась немецкая псевдодемократия. Она создала такие условия, что на ведущие позиции могут проходить только безликие, ничтожные бюрократы, не имеющие поддержки среди рядовых немецких избирателей", - обозначил Павел Фельдман.

Мерц - это политик, которого назначили, потому что больше было некого. 16 лет правления Меркель оказались расцветом Германии. И после пришли Шольц и Мерц. Это почти как Биба и Боба.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии:

"Избиратели высказались совершенно ясно. Они послали нам и мне в том числе четкий сигнал. Но у вас нет абсолютного большинства, и в Германии вы его не получите. С такой политикой вам нигде в Германии не добиться большинства. Вы были и остаетесь, госпожа Вайдель, деструктивной силой".

Мерца называют пустоголовым, спрашивают, сколько стоит купить яйца. И речь совсем не о продукте питания.

"Разумеется, этот результат ослабил позиции Фридриха Мерца. Ведь для ХДС падение ниже отметки в 20 % стало горьким поражением, - заметил политический аналитик Волкер Ресинг. - Однако это лишь подкрепляет уже сложившееся впечатление о том, что федеральное правительство крайне непопулярно. И эта непопулярность неразрывно связана с фигурой канцлера".

Очевидно, Мерц слаб. Рейтинг на дне - меньше 18 %. Но у него есть инструменты: административные, медийные и, конечно же, силовые. Сторонники Мерца отправились защищать свою демократию на улице. Симпатизантов "Альтернативы" избивали, офисы поджигали, а саму партию назвали экстремистской. Ну и, конечно, про нацистов тоже не забываем.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от AfD:

"Естественно, европейские структуры будут максимально вмешиваться, пытаться дискредитировать нашу партию, как это здесь происходит со стороны властных структур. Вовсю используются возможности исполнительной власти для того, чтобы ставить нам палки в колеса, каким-то образом навешивать ярлыки, использовать системные СМИ против нас, использовать контрразведку, спецслужбы и прочее-прочее. Вплоть до финансирования "Антифа", боевиков левых экстремистов, которые открыто пропагандируют насилие как способ решения политических проблем, насилия в отношении нас".

Федеральная служба по охране Конституции внесла АдГ в список организаций, представляющих угрозу. Это значит, партию можно легально прослушивать, сотрудников проверять, а доноров, то есть спонсоров, пугать!

"Федеральное правительство отличается высокой устойчивостью, однако никто не упускает из виду результаты выборов в Саксонии-Анхальт. Нельзя недооценивать проблемы, волнующие людей. К ним необходимо относиться со всей серьезностью. Впрочем, стоит также отметить, что вчера в Нижней Саксонии правом голоса обладало больше людей, чем в трех федеральных землях (в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании) вместе взятых. И вчерашние результаты выборов, хотя их всегда можно было бы улучшить, продемонстрировали, что правящие партии пользуются значительной поддержкой, - отметил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. - Я ощущаю это и в Берлине. Федеральное правительство готово взять на себя лежащую на нем ответственность и твердо намерено это делать. Федеральный канцлер в любой момент может рассчитывать на поддержку правительственных фракций и своего кабинета министров".

Берлин - столица Германии, но решения принимают в основном в Брюсселе. Европейская комиссия - бюрократия без лица. И когда немецкие избиратели голосуют неправильно, конечно же, Брюссель вмешивается. Так вышло и в этот раз.

Кая Каллас, заместитель председателя Европейской комиссии:

"Тревогу вызывает тот факт, что угрозы подступают все ближе к Европе. Мы были свидетелями нападения в Лейпциге, актов саботажа и, надо признать, роста угроз на европейском континенте. В то же время растут политические силы, которые словно не замечают этой опасности и утверждают, что нам не следует ничего предпринимать, поскольку это нас не касается. Я опасаюсь, что мы рискуем однажды оказаться в ситуации, когда не сделали достаточно для сдерживания угроз и собственной защиты. Впрочем, разумеется, выбор остается за немецким народом, ведь Германия - демократическая страна".

И тут мы пришли к точке невозврата - 2022 году. Были приняты санкции против России. Германия отказалась от дешевого газа. Энергоносители подорожали почти в 10 раз. Первыми закрылись химические заводы, потом металлургия, потом автомобильные. И география более чем ясна: Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт - Восток, снова Восток, снова ГДР. Эти самые Ossi.

"Тут можно образно сравнить это с произведением немецкого философа Освальда Шпенглера "Закат Европы". То есть, собственно, "Закат Европы" мы наблюдаем вживую, в процессе. Политика, которую ведет Евросоюз последние годы, это действительно саморазрушающая политика, потому что они ввязались в войну, которая является большим перегрузом для европейской экономики. Естественно, Германия как локомотив ЕС, как локомотив европейской экономики, страдает больше всех. И поэтому мы видим и в Британии, и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в других ведущих европейских странах серьезные экономические проблемы. Потому что если значительную часть бюджета отдавать ежегодно на войну, которая ведется чужими руками в Украине, то это не проходит без последствий для собственной экономики", - подчеркнул глава Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС Олег Лушников.

"Закат Европы" - такой трактат написал в 1918 году немец Освальд Шпенглер. Он пророчил конец Германии, если "взбунтуются рабочие". Взбунтовались!

Патрик Бааб, немецкий журналист:

"Санкции в рамках борьбы с дезинформацией координируются НАТО и реализуются ЕС, который из мирного проекта превратился в военную машину западного альянса. Однако санкции не достигают своей цели и возвращаются бумерангам. Они разбиваются об устойчивость России, самостоятельно обеспечивающей себя энергией и ресурсами".

И вот, что интересно. АдГ - единственная партия в бундестаге, которая открыто выступает за отмену санкций и восстановление торговли с Россией. Не из любви к Москве. Из прагматизма.

Германия - промышленная страна. Ей нужен газ, дешевый газ. Это не идеология, это арифметика. Но в Германии 2026 года арифметика - это, возможно, тоже экстремизм.

И что в итоге? Восток Германии голосует за "Альтернативу", запад - против. Молодежь в городах тоже против. А вот рабочие в провинциях выступают за. Берлин называет это расколом. Но это не раскол, это возвращение. Возвращение к тому, с чего все началось, к делению на "мы" и "они". На тех, кто помнит, и тех, кто забыл. На тех самых Ossi и Wessi.

Стена в Берлине упала в 1989-м. Но стена в головах осталась, и сейчас ее строят заново. Только теперь это не бетон, это закон.

"Здесь, конечно, большое различие. Я бы сказал, приоритет самого национального суверенитета и интереса. Потому что вы нередко встретите в Германии голоса, которые скажут: "Быть за свои национальные немецкие интересы - звучит очень странно. Мы такое поддерживать не будем". А АдГ - это единственная партия, возможно, еще "Союз Сары Вагенкнехт" в некоторых моментах, которые говорят: "Мы опираемся на национальные интересы". То есть Germany first. И я считаю, что это самый естественный мир", - обозначил политолог из Германии Александр Кунде.

В 2027 году в Германии должны пройти федеральные выборы, досрочные. И главный вопрос звучит не как "А что будет, если выиграет АДГ?", а наоборот "Что будет, если ее не допустят?": тишина, протесты или гражданская война Ossi и Wessi.

9 ноября 1989-го мир смотрел на Берлин и верил, что история закончилась. В сентябре 2026-го мир снова смотрит на Берлин и понимает, она только начинается.