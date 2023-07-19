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Стенки жерла вулкан Фаградальсфьядль рушатся из-за извержения

Ночью с 18 на 19 июля разрушился извергающийся исландский вулкан.

Под давлением лавы рухнули северная и восточная стенки жерла. Само извержение началось две недели назад и сопровождалось 7 тыс. землетрясений. Сейсмологи считают, что активность вулкана может привести к частичному закрытию пространства для полетов европейского воздушного пространства. Также они отметили, что неизбежно изменится ландшафт.

Напомним, что именно исландский вулкан стал причиной полного закрытия европейского воздушного пространства в 2010 году.

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