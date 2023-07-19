Стенки жерла вулкан Фаградальсфьядль рушатся из-за извержения

Под давлением лавы рухнули северная и восточная стенки жерла. Само извержение началось две недели назад и сопровождалось 7 тыс. землетрясений. Сейсмологи считают, что активность вулкана может привести к частичному закрытию пространства для полетов европейского воздушного пространства. Также они отметили, что неизбежно изменится ландшафт.