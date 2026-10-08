"Стены мира" дали трещину: почему в Северной Ирландии вновь обостряются старые противоречия

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Июль 2026 года. Деревня Пиддингтон, Оксфордшир, Англия, 350 жителей, церковь XIV века, два паба, одна почта и референдум о выходе из Великобритании не метафорически, а буквально.

89 % жителей выступили за выход из Соединенного Королевства. Деревня в сердце Англии хочет к Америке, потому что 1250 нелегальных мигрантов находятся на бывшей военной базе в двух километрах. Местных никто не спросил, им просто объявили.

"Я понимаю, насколько сильны эти настроения, они характерны для всей страны. Но единственный выход - это снизить показатели, сократить число пересечений границы. И они действительно существенно снизились, достигнув минимума за 7 лет. Мы также дали людям обещание прекратить размещение беженцев и лиц, ищущих убежище в отелях. Это обязательство необходимо выполнить, и, полагаю, подавляющее большинство граждан согласно с тем, что этот процесс нужно продолжать. Все это требует принятия непростых решений. Речь идет о справедливости по отношению ко всем регионам страны. Я не утверждаю, что вся нагрузка должна ложиться лишь на одну часть страны или на какую-то одну группу местных сообществ", - сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Справедливость по отношению ко всем регионам - дипломатический код для "никто не хочет мигрантов, но кто-то должен их взять". Пиддингтон и взбунтовался. Добро пожаловать в Великобританию 2026 года, где центр разваливается быстрее окраин.

Но вернемся немного назад, в 1707 год, когда был принят Акт об унии и Шотландия с Англией стали одной страной по договору. Это не было завоеванием, шотландцы согласились за деньги и торговлю формально. Половина парламента была против, но их проигнорировали.

И вот в 1801 году был принят Акт об унии уже с Ирландией. Ирландия присоединилась тоже формально-добровольно, но ирландцы помнят другое: 700 лет оккупации, голода и репрессий.

1998 год, Белфастское соглашение, конец смуты, 30 лет войны и 3,5 тыс. мертвых. Наступил мир, но мир странный. Северная Ирландия осталась в Великобритании, но получила особый статус. Граница стерлась, насилие прекратилось, а проблема осталась.

30 лет Белфастскому соглашению, 3 десятилетия мира, но в 2026-м соглашение превратилось из решения в оружие для тех, кто хочет выйти из Соединенного Королевства. И вот эти три даты - три попытки склеить то, что не хотело склеиваться. И сегодня видно, что клей высох окончательно.

В середине 1990-х годов ирландская группа The Cranberries выпустила песню Zombie о двух мальчиках, убитых бомбой в Уоррингтоне. Одному было три года, второму - двенадцать. Песня стала гимном не победы, но усталости от войны, которая пожирает даже детей. Еще раньше, в 1983 году, U2, также ирландская группа, пела о Кровавом воскресенье. Солист кричал со сцены, это не песня бунта, а сострадание, но ее слушали как гимн сопротивления. Музыка не смогла остановить войну, но запомнила ее.

В кровавое воскресенье 1972 года в городе Дерри британские военные расстреляли мирную акцию протеста, было 26 погибших. После этого ирландцы сказали, что мир невозможен.

Прекратить убийство и ненависть католиков и протестантов в Северной Ирландии были призваны так называемые "стены мира" прямо в центре городов Белфаст и Дерри. 24 года после окончания смуты огромные стены все еще разделяют город Белфаст, столицу Северной Ирландии. Эти стены длятся более 30 км, разделяя районы протестантов, лояльных к британской короне, и католиков, требующих независимости. Настоящая же их функция - не дать католикам и протестантам убивать друг друга.

Лондондерри или Дерри, зависит от того, кого спросить. Протестанты говорят Лондондерри, католики - Дерри. Даже название города - это поле боя. Но вернемся к Кровавому воскресенью, это событие, которое превратило протест в войну. Ирландская республиканская армия (ИРА), из маргинальной группировки стала народной армией, рекрутинг вырос в 10 раз за месяц, а месть стала программой.

В фильме "Во имя отца" 1993 года Дэниел Дэй-Льюис сыграл ирландца, ложно обвиненного в теракте ИРА. Реальность за кадром оказалась куда жестче, потому что ИРА действительно взрывала пабы, отели, вокзалы, министров, Лондон, Бирмингем. И вот спустя пять лет в Белфасте прошли похороны бойца ИРА, где были тысячи людей. Лоялистский боевик ворвался на кладбище с гранатами и пистолетом, в итоге было трое убитых, десятки раненых. Мир смотрел и не понимал, кто прав, кто виноват. В Северной Ирландии это не имело значения, имело значение только одно - на какой стороне улицы ты родился.

С 1968 по 1998 годы была смута, The Troubles (британский эвфемизм для гражданской войны). За 30 лет были убиты 3,5 тыс. человек. Повсюду были снайперы, происходили убийства у порогов домов, ИРА взрывала Лондон, лоялисты сжигали католические кварталы, британская армия стреляла в обоих на всякий случай.

И вот подписано Белфастское соглашение в 1998 году. Официально война закончилась, но стены остались, потому что доверия как не было, так и нет. И в 2026-м эти стены - буквально метафора всего Соединенного Королевства. Страна, которая держится вместе только потому, что между частями бетон, который сегодня дает трещину.

"Они, католики, имеют право жить, не сталкиваясь с тем, что мы наблюдаем вокруг, с этой повторной травматизацией. Мы провели вечер в беседах с семьями, объединяющими несколько поколений, например, бабушкой, ее дочерью и внучкой. И такие картины повсюду. Мы встречаем семьи, которые ощущают коллективную и личную травму. Кто-нибудь вообще считает, что это хорошая идея? Ни один здравомыслящий человек не принял бы такого решения. Я до сих пор не знаю ответа на вопрос, почему после 28 лет твердого намерения не допускать маршей по этой дороге комиссия по шествиям сочла, что сегодня самое время поступить иначе и вновь обрушить этот хаос на данную общину", - заявила первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил.

Так и сформировалась травма поколений: бабушка помнит Кровавое воскресенье, мать - взрывы 1980-х, внучка - стены, которые стоят до сих пор. Три поколения одной боли. И сегодня лоялистские марши снова идут через католические кварталы. 28 лет мира не научили ничему. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".