Стержень единства: как Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединяет народы

В Екатеринбурге продолжается Международный фестиваль молодежи. Это глобальная площадка, сочетающая в себе лучшие традиции советского прошлого и современные тенденции и запросы молодежи. В работе фестиваля принимают участие более 200 белорусов, они представляют страну в различных направлениях - IT, культура, дипломатия, образование, технологии и медиа. 14 сентября организаторы посвятили единству народов, их на фестивале - более 190.

Когда в единстве - смысл и сила, каждый день выбираешь действия, которые к ним приводят. Найти точки соприкосновения просто, главное - уметь искать их. 10 тыс. молодых людей со всех стран мира заявляют смело: кто хочет, тот всегда найдет.

Известная композиция Татьяны Куртуковой в буквальном смысле на церемонии открытия объединила всех в планетарный хоровод, а несколько месяцев назад песня уже в исполнении на белорусском языке разрывала ленту соцсетей.

Татьяна Куртукова, певица (Россия):

"Исполняют на белорусском языке, видела очень много таких видео. Спасибо автору Петру Андрееву, который написал такие прекрасные песни, которые исполняют люди во всех странах и наши дорогие белорусы, которых мы очень любим".

На площадке много говорят о будущем, мире и молодежи. Историческая память связывает все три элемента. Она сегодня становится не только красной нитью в общей социальной политике Беларуси и России, но и 191 страны мира, которая сегодня присоединяется к общему движению сохранения исторической правды о тех страшных временах. Об этом ставят постановки, пишут книги и об этом помнит каждый.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:

"Такое выставочное пространство на молодежном форуме Национальный центр исторической памяти создал благодаря многолетней работе с нашими очень верными друзьями. Я имею в виду и Республику Беларусь, потому что тема геноцида советского народа - это наша общая история и общая историческая память, которая нас объединяет. Они историческую память ассоциируют именно с собой. А это значит, нет разрыва между памятью личной и памятью национальной, государственной. Это очень важный каркас, стержень, который формирует национальную идентичность и который формирует вообще мир сегодня".

Максим Сыцевич, заместитель председателя Молодежного совета при Совете Республики:

"За время нашего пребывания здесь мы познакомились с огромным количеством людей. Все мы за мирное небо. Безусловно, Молодежный совет при Совете Республики проводит очень большую работу по сохранению исторической памяти. Ребята могут не просто проверить свои знания, они могут узнать что-то новое. Это помогает молодежи не забывать".

Чувствуется поддержка 191 страны мира, их самых прогрессивных представителей, как смелое заявление о том, что мир вообще не моноцентричен. Могут быть разные точки зрения, главное - чтобы они были направлены на сохранение традиционных ценностей, исторической правды и памяти, а также устремлялись в счастливое, мирное будущее.

Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг. В такие моменты понимаешь, что некоторые впечатления невозможно передать фотографиями или словами, их нужно прожить самому. У всей молодежи только одна задача - быть маяком, который не имеет цели, кроме как освещать путь добра и дружбы.