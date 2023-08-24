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Стейнбок: Отвязаться от доллара - важно для развития государств мира
Запад долго говорил про свободу и права человека, но в итоге свои главные ценности использовал для оправдания вторжений и войн. Там выкачивали ресурсы, на интересы других государств плевали, грубо навязывали свои порядки в каждом крупном регионе планеты. Такая медвежья политика миру, в конце концов, надоела.
И пока отдельные гегемоны стремительно деградируют, на планете немало стран, которые хотят конструктивно и плодотворно работать, которые объединяются в новые центры силы. В Западной прессе про них не принято много писать, создавая иллюзию уже эфемерного однополярного мира. Один из таких центров - БРИКС.
Сегодня в странах-участницах проживает более 40 % населения планеты. Государства объединения обеспечиваютуже свыше 30 % мирового ВВП.
Кстати, сам акроним "БРИКС" с английского переводится как "кирпичи". И правда, кажется, такой фундамент приходит всерьез и надолго против однополярной постройки США. Один из главных проектов - замена доллара.
Отметим, что уйти от доллара и от ямайской валютной системы, конечно, дело не двух лет. При этом та же Африка в спайке с БРИКС создает свою платежно-расчетную систему, используя национальные валюты. Россия и Китай перешли на расчет в рублях и юанях - и это не единичный случай. Только вдумайтесь, уже 1/3 мировой экономики обходится без вечнозеленых.
Как формируются новые центры силы - БРИКС, ШОС, АСЕАН. Чем привлекательны они для Беларуси и какое место занимают сегодня на политической карте планеты, вы узнаете в очередном выпуске "Понятной политики".
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