Стихия обрушилась на Непал: разрушены деревни, отсутствует связь, есть жертвы
Автор:Редакция news.by
На Непал обрушилось мощное наводнение. Стихия затопила целые деревни и разрушила ключевую инфраструктуру.
Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации. По предварительным подсчетам полиции жертвами наводнения стали по меньшей мере 8 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.
Местные власти предполагают, что катастрофу спровоцировало аномально быстрое таяние снега в высокогорье. Сейчас в пострадавшем регионе полностью нарушено энергоснабжение. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция с привлечением армии.