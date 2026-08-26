Стихия обрушилась на Непал: разрушены деревни, отсутствует связь, есть жертвы

На Непал обрушилось мощное наводнение. Стихия затопила целые деревни и разрушила ключевую инфраструктуру.

Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации. По предварительным подсчетам полиции жертвами наводнения стали по меньшей мере 8 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.

Местные власти предполагают, что катастрофу спровоцировало аномально быстрое таяние снега в высокогорье. Сейчас в пострадавшем регионе полностью нарушено энергоснабжение. На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция с привлечением армии.