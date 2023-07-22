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Стихия в Италии унесла жизни двух человек, 110 получили ранения

Пока юг Италии изнывает от аномального пекла, север страны столкнулся с не менее экстремальными погодными условиями. На Сереньо обрушились проливные дожди, сильный ветер, а следом град. Стихия забрала жизни двух человек, еще 110 получили ранения. Улицы итальянского города плывут.

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