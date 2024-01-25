ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Стихийное бедствие на Сахалине: шокирующие ролики в соцсетях публикуют жители региона

На российском острове Сахалин небывалые снегопады. За несколько дней там образовались сугробы глубиной от двух метров и более. Сахалинцы публикуют видеоролики, на которых дома и машины занесены снегом по самую крышу.

Нелегко и коммунальным службам. Непогода продлится по меньшей мере еще несколько дней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все