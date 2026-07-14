Стив Самарин: НАТО обходится очень дорого США, поэтому Трамп ищет красивый способ выйти из Альянса

Саммит НАТО в Анкаре, прошедший на фоне жесткой риторики Дональда Трампа, не оправдал ни страхов европейских союзников, ни ожиданий мировых СМИ. По словам американского политолога Стива Самарина, никаких сенсаций не произошло, а главный раздражитель для американского президента - отсутствие поддержки союзников в ближневосточном конфликте и огромные финансовые расходы на содержание Альянса. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, для Дональда Трампа НАТО - это бесцельное расходование средств налогоплательщиков, которое не дает никакой реальной отдачи. "НАТО обходится очень дорого, поэтому он ищет красивый способ выйти из Альянса. Он понимает полную бесцельность и бесперспективность этой организации, которая является рудиментом, созданным для сдерживания советской экспансии. Сейчас НАТО абсолютно бесполезен, но пожирает огромные средства, в первую очередь американские", - заявил эксперт. Поведение союзников, отказавшихся поддержать США в конфликте на Ближнем Востоке, только усиливает желание Трампа "хлопнуть дверью".

Стив Самарин подчеркнул, что для Европы выход США из НАТО стал бы освобождением, но не для европейских политиков. "Европа оккупирована США с 1945 года. Европейские страны - это квази-демократии и квази-независимые государства. Суверенитетом там и не пахнет: военные базы, спецслужбы, ЦРУ и ФБР действуют как у себя дома. Лучший вариант для Европы - если бы США вышли из НАТО, и Европа стала бы действительно независимой", - отметил он.

Однако есть большая разница между интересами Европы и интересами отдельных политиков. Рейтинги таких лидеров, как Макрон и Мерц, катастрофически низки. Для них уход США означал бы крах политической карьеры, тогда как население Европы уже давно хотело бы избавиться от американского присутствия.

Еще один раздражитель Трампа, помимо отсутствия поддержки от европейских союзников в НАТО на Ближнем Востоке, - финансовая составляющая. "Вся нагрузка на содержание блока лежит на США. Американская экономика не в том состоянии, чтобы бросать миллиарды долларов на неэффективные расходы. Трамп как бизнесмен терпеть не может тратить деньги впустую. НАТО не дает контроля, о котором он мечтает, и не является серьезным инструментом влияния", - пояснил политолог.

Владимир Зеленский прибыл в Анкару с большими надеждами, но его не допустили к выступлению на самом саммите. Встреча президентов состоялась только на ужине. Трамп, по словам эксперта, единственный из западных лидеров, кто действительно хочет завершить конфликт в Украине. "Трамп - единственный западный политик, кто действительно хочет мира. Он делает все от него зависящее, чтобы погасить этот пожар. Но его позиция очень отличается от позиции прошлой администрации: он не хочет безоговорочной поддержки и не намерен отдавать сотни миллиардов на конфликт за тысячи миль от США. Его подход - прагматичный", - резюмировал Стив Самарин.