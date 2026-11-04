Стив Самарин: При поражении республиканцев Трамп сохранит влияние, а вектор политики не изменится

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Даже если Республиканская партия проиграет выборы в Конгресс, президент США Дональд Трамп сохранит значительные ресурсы для продолжения своей политики. Об этом заявил политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США Стив Самарин в "Актуальном интервью".

По его словам, власть американского президента остается колоссальной. "Президент Соединенных Штатов обладает колоссальной властью. И даже если мы, я имею в виду Республиканскую партию, проиграем выборы в этот раз, у президента останется очень много ресурсов для того, чтобы сохранить свое влияние и продолжить свою политику. В ближайшие два года вектор политики не изменится. Президенту Трампу будет сложнее, но, тем не менее, это не тот человек, который отступится и которого можно сделать "хромой уткой", - отметил Стив Самарин.

По его словам, во время каденции Трампа свернуть оттепель в отношениях между США и Беларусью не получится.

quote Что бы ни пытались сделать демократы, что бы ни пытались сделать вашингтонские ястребы и вашингтонское болото, ничего из этого не выйдет. У Дональда Трампа есть абсолютно твердое намерение и стремление восстановить добрые отношения с Республикой Беларусь. Стив Самарин

"Он очень уважает и ценит белорусского президента. Он неоднократно говорил о влиянии и о роли белорусского президента в Европе, да и вообще в мире. Поэтому отношения с американской стороны будут улучшаться, будут сниматься санкции, откроется посольство. Все это мы увидим в самое ближайшее время. Это обязательно произойдет. Хотя, конечно, сопротивление со стороны демократов есть. Но я уверен, что Дональд Трамп это сможет преодолеть", - заключил политический комментатор.

Таким образом, по оценке Стива Самарина, итоги выборов в Конгресс не изменят курс Дональда Трампа, в частности на улучшение отношений с Беларусью.