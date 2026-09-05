Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили деловой обед в ресторане в Москве

В Москве встретили переговорщиков президента США, прибывших для переговоров по украинскому конфликту. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили деловой обед в ресторане. Компанию им составил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин сегодня примет американских посланников.

Также российский президент дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, приостановка связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.

Как ранее сообщил портал Axios, накануне для обсуждения предстоящих переговоров Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом в Белом доме.