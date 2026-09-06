Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Украину.

По данным местных СМИ, переговорщики уже встретились с Владимиром Зеленским. Уиткофф и Кушнер приехали в украинскую столицу на поезде из польского Жешува, куда они прилетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры, которые длились дольше трех часов, были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.

Папа Римский Лев XIV в свою очередь пожелал успеха в новых попытках установления диалога по разрешению конфликта в Украине. Понтифик подчеркнул: "Надеюсь, что усилия, предпринятые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и откроют возможности для дипломатии".